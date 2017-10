16 ministères se donnent la main pour réduire de 86% les coûts de gestion de leurs ressources humaines

Seize départements ministériels ont engagé un partenariat pour la mise en place d'un système d'information commun de gestion des ressources humaines de l'administration publique, un projet qui doit être réalisé dans 30 mois et qui permettrait d'économiser jusqu'à 86% des coûts.

Matérialisé en vertu d'une convention signée, lundi à Rabat, par les secrétaires généraux des départements ministériels concernés et le représentant de la présidence du gouvernement, ce partenariat vise à consolider la convergence et à consacrer la coopération commune entre les parties pour optimiser la gestion des ressources humaines dans l'administration publique et améliorer son efficacité.

S'exprimant à cette occasion, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader a souligné que ce projet permettra de développer la gestion du capital humain dans l'administration publique et promouvoir son efficacité, dans le cadre d'une approche participative qui fait du système d'information un levier pour l'amélioration des techniques de gestion des ressources humaines.

Ce projet a le mérite de réduire considérablement les dépenses, grâce à la mise en place d'un système commun, à même de permettre la mutualisation des moyens et de minimiser le coût humain et technique nécessaire, a-t-il précisé, ajoutant que cette initiative s'inscrit dans la généralisation de l'administration électronique et la capitalisation de l'élément humain, en tant que pierre angulaire de la mise en oeuvre des projets structurants engagés par le Royaume.

La mise en place de ce système d'information intervient dans le cadre d'une approche intégrée, visant l'adoption de nouvelles méthodes dans la gestion des ressources humaines de l’administration publique, a-t-il soutenu, notant qu'un référentiel commun a été élaboré pour permettre d'unifier les concepts et de normaliser les procédures de gestion, en plus d'une base de données qui assure la collecte, la conservation et la mise à jour des textes législatifs et réglementaires gérant la Fonction publique.

Ce partenariat concerne les ministères de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique, de la Justice, de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la Politique de la ville, de la Culture et de la communication, de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement social, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires générales et de la Gouvernance, des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, de l'Energie, des Mines et du Développement durable, du Travail et de l'Insertion professionnelle.