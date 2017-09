148.859 candidats aux concours d'accès aux différents cycles de police

Le nombre de candidats ayant passé dimanche les concours d’accès aux différents cycles de police s’est établi à 148.859 candidats des deux sexes, répartis sur 208 centres d’examen, à travers l'ensemble du territoire national, annonce lundi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Grâce aux mesures préventives, prises par les services de la sûreté nationale pour assurer la transparence de ces examens et l’égalité des chances, ainsi qu’aux mécanismes de surveillance et de lutte contre la triche, 142 candidats ont été pris en flagrant délit de fraude, dont huit fonctionnaires de la police qui passaient également ces examens, indique la DGSN dans un communiqué.

Les candidats fraudeurs ont été automatiquement éliminés par la Commission en charge de l’organisation de ces concours qui a également transféré les dossiers des fraudeurs aux services compétents territorialement de la police judiciaire pour l’ouverture d’une enquête sous la supervision du parquet compétent, ajoute la source.

Cinquante-trois des candidats fraudeurs ont été placés en garde à vue, alors que les autres ont été soumis à des enquêtes judiciaires avant le transfert de leurs dossiers ou leur présentation devant les autorités judiciaires, chacun selon son cas, et ce dès la clôture de l’enquête préliminaire.

La Direction générale de la sûreté nationale assure que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie visant, d’une part, le renforcement des mécanismes de transparence, de mérite, et d’égalité des chances, et d’autre part, la lutte contre toutes les formes et aspects de fraude dans les concours.