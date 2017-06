13,7% d'arrivées touristiques au Maroc à fin avril

Trois millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et avril 2017, en progression de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l’Observatoire du tourisme.

Le nombre des touristes étrangers (TES) a progressé de 13,7%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont augmenté de 4,6%, indique l’Observatoire du tourisme qui vient de publier ses statistiques sur le tourisme marocain couvrant les quatre premiers mois de 2017.

Cette hausse a concerné les principaux marchés émetteurs, en particulier l’Allemagne (+11%), l'Espagne (+9%), la Belgique (+8%) et la Hollande (+6%), relève l’Observatoire.

S’agissant des marchés touristiques émergents pour le Maroc, rapporte la MAP, ils maintiennent leur trend haussier, la Chine enregistrant une progression de 767%, alors que la Russie, le Japon, la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Brésil ont également affiché des hausses respectives de 36%, 52%, 48%, 37% et 31%, ajoute la même source

Concernant les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, elles se sont accrues de 19,3% durant les quatre premiers mois de 2017 (+24% pour les touristes non-résidents et +10% pour les résidents).

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré, à eux seuls, 60% des nuitées totales à fin avril, fait savoir l’Observatoire qui note que ces deux villes ont connu une augmentation de 20% et 19% respectivement.

Les autres destinations ont aussi affiché de bonnes performances, en particulier les villes de Fès et Tanger avec des hausses respectives de 36% et 35%.

Quant au taux d’occupation jusqu’à fin avril 2017, il s’est élevé à 42%, en progression de 5 points par rapport à la même période de l’année écoulée.

Par ailleurs, les recettes générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc se sont chiffrées à 17 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2017, contre 17,8 MMDH un an auparavant, soit une baisse de 4,7%.