132 équipes prennent part au “Corporate Soccer Cup 2017”

Le coup d’envoi de la 5ème édition du tournoi national inter-entreprises de football «Corporate Soccer Cup» sera donné samedi prochain. «Corporate Soccer Cup 2017», entièrement conçu et organisé par l'agence «2 Brothers», est considéré comme le plus grand événement footballistique inter-entreprises au Maroc et en Afrique. «Il s’agit d’un événement sportif convivial, qui permet aux amateurs de foot de partager détente et business, défendre les couleurs de leurs boîtes et défier leurs fournisseurs, partenaires, clients ou concurrents», explique l’un des responsables de «2 Brothers», dans un entretien accordé à «Magazine-innovant». «Nous sommes convaincus que l’événement sportif est un outil privilégié de communication et de gestion des ressources humaines grâce à l’esprit d’équipe, de performance, de compétition, et du dépassement de soi», précise-t-il, avant d’ajouter que «les valeurs véhiculées par le sport constituent potentiellement une valeur ajoutée pour l’entreprise». Toujours selon la même source, le sport d’entreprise permet de renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à leurs entreprises et de développer des échanges qui ont rarement lieu au travail.

Notons que le tournoi est organisé, cette année et pour la première fois, sous la houlette de la Fédération internationale de football corporatif (FIFCO) et la Confédération africaine de football corporatif (CAFCO). Du 14 janvier au 11 mars 2017, plusieurs régions du Royaume abriteront donc des rencontres entre pas moins de 132 équipes et 1.100 participants qui aspirent à décrocher leur ticket pour la grande finale nationale. Il s’agit notamment de la région «Casablanca-Settat» qui compte 64 équipes, «Rabat-Salé-Kénitra» (32 équipes), «Tanger-Tétouan-El Hoceima» (16 équipes), «Fès-Meknès» (12 équipes) et «Marrakech-Safi» (8 équipes).

Rappelons enfin que la «Corporate Soccer Cup» reçoit, selon les organisateurs, un accueil très enthousiaste de la part de l’ensemble des responsables rencontrés et contactés dont des chefs d’entreprises, DRH, présidents de Chambres de commerce, ou encore professionnels du sport, qui souhaitent vivement s’impliquer dans l’accompagnement, l’accomplissement et la réussite de cette manifestation.