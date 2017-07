12ème édition du Festival Tifawine sous le thème “Gloire aux arts ruraux”

La ville de Tafraout s’apprête à accueillir, du 12 au 15 juillet courant, la 12ème édition du Festival Tifawine. Il s’agit d’un rendez-vous annuel culturel, artistique et économique qui vise la promotion de la culture locale tout en s’ouvrant sur celle régionale et en restant fidèle au thème du festival : « Gloire aux arts ruraux ».

Dans ce cadre, les organisateurs prévoient un programme riche mettant en valeur l’identité africaine du Maroc à travers le monde rural. Il s’agit de montrer au public les points communs aux niveaux artistique, culturel et social entre les peuples africains.

Le festival connaîtra la participation d’artistes et de groupes africains tels que Africa United, h names et Amis africains. Des stars de la chanson marocaine seront également au rendez-vous à l’instar de Ghany Kabbaj, Raissa Tachinwite, Ahmed Amaynou, la symphonie amazighe Id Hamou, Mohamed Boulhawa, Ahwach Tiznit, Bounaamane, Aitmatane, Anzi, Argan Tafraout, entre autres .

En ce qui concerne le volet scientifique et culturel, des tables rondes et conférences seront animées par des professeurs et chercheurs marocains et africains et débattront du thème « La profondeur africaine de la culture marocaine ».

Deux grands évènements marqueront cette édition à savoir « le mariage collectif » qui vise à aider les jeunes couples à fonder leur propre foyer en leur octroyant une subvention de 10.000 DHS et un hommage posthume à notre collègue feu Driss Ouchagour, correspondant du journal Libération.

H.A