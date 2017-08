12ème Exposition régionale de l’artisanat à Al-Hoceima

Le coup d’envoi de la 12ème édition de l’Exposition de l’artisanat de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été donné, lundi à Al Hoceima, en présence de plusieurs responsables régionaux et provinciaux.

S’exprimant à cette occasion, le 1er vice-président de la Chambre d’artisanat de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ahmed Bouhdada, a souligné que cet événement, organisé par la Chambre en partenariat avec la Maison de l’artisan se propose de jeter la lumière sur les potentialités de la province d’Al Hoceima, tout en faisant connaître les artisans qui manquent d'espaces dédiés à l’exposition de leurs produits.

C’est aussi une occasion de promouvoir les métiers d’artisanat de la région à travers la participation de plus de 50 artisans de différents métiers, a relevé M. Bouhdada, notant que l’artisanat est un secteur qu’il faut développer afin de permettre aux professionnels de contribuer au développement de leur région et de préserver un patrimoine ancré dans l’histoire du Maroc.

De son côté, la déléguée provinciale de l’artisanat à Al Hoceima, Souad Belkaidi, a souligné que cette exposition qui connait la participation d’un ensemble d’artisans et de professionnels d’Al Hoceima ainsi que des autres régions du Royaume, est une occasion de commercialiser les produits et d’échanger les expériences entre ces différents participants.

La ville d’Al Hoceima jouit de potentialités importantes en matière d’artisanat, entre autres, la poterie d’Iderdouchen et les produits à base végétale de la région de Rouadi, a relevé Mme Belkaidi, ajoutant que les produits de la région sont très prisés pour leur qualité et leur valeur esthétique. Cette manifestation, qui se tient du 7 au 17 août, a été marquée par la présence notamment du gouverneur de la province d’Al Hoceima, Farid Chourak et du président du conseil municipal d’Al Hoceima, Mohamed Boudra.