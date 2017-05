10 films en compétition au Festival international du film documentaire

Un total de 10 films de réalisateurs issus de différents pays seront en lice pour remporter les prix de la compétition internationale de la 9è édition du Festival international du film documentaire (FIDADOC) qui se déroulera du 8 au 13 mai à Agadir, ont annoncé les organisateurs. Lors d'une conférence de presse, les organisateurs ont indiqué que le film amazigh intitulé "Tigmi N'Igran" (La maison dans les champs) de la réalisatrice Tala Hadid représentera le Maroc à la compétition internationale, soulignant que ce film a remporté plusieurs prix au Festival du cinéma africain, asiatique et latino-américain de Milan, obtenu le prix du meilleur film documentaire au Festival international du cinéma de Hong Kong et a été projeté au Festival international du film de Berlin (Berlinale) en 2017. La cérémonie de clôture sera ponctuée par la projection du film intitulé ''Istiyad ashbah'' (Chasse aux fantômes) du réalisateur palestinien Raed Andoni, en présence du personnage principal du film Mohammad Khattab ''Abou Ata'', un militant palestinien qui a purgé une peine de 19 ans de prison dans les geôles de l'occupant israélien. Les films en lice pour les prix de cette édition reflètent des expériences cinématographiques variées représentant la Palestine, la Norvège, l'Algérie, la France, la Belgique, le Burkina Faso, l'Allemagne, la Turquie, le Mali, le Chili, la Hollande, la Suède, le Qatar, l'Iran et le Maroc.

Le jury de la compétition internationale est composé de Maria Daïf directrice de l'espace culturel l'Uzine (Maroc), de Jérôme Le Maîre réalisateur (Belgique), de Moncef Taleb, ingénieur de son et producteur (Tunisie), de Virginie Lenhart, réalisatrice (France) et d'Awa Traoré, réalisatrice (Mali).