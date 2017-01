1.023 certificats négatifs délivrés en 2016 dans la région de Draâ-Tafilalet

Un total de 1.023 certificats négatifs ont été délivrés par le Centre régional d’investissement (CRI) de Draâ-Tafilalet au cours de l’année 2016, rapporte la MAP.

La ventilation par forme juridique de ses entités nouvellement créées révèle la prédominance de la Société à responsabilité limitée (SARL) avec plus de 82%, des entreprises individuelles (13%), des Sociétés en nom collectif (SNC) (4%) et des Groupements d’intérêt économiques (GIE) (1%), selon le CRI.

Les SNC et les GIE sont généralement demandés par les porteurs de projets actifs dans le cadre de l’économie sociale, spécialement ceux postulant aux programmes de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), précise le CRI dans son rapport 2016.

Par rapport à la ventilation de l’activité du CRI par province, les certificats délivrés à Errachidia et Ouarzazate représentent respectivement 33% et 32% de ces intentions de création, Zagora et Tinghir représentent 15% chacune, alors que Midelt représente 5%.

La ventilation par secteur d’activité démontre la prédominance des services avec 30%, le BTP 24% et le commerce avec 19% des certificats négatifs délivrés, suivis du tourisme, des mines et de l’agriculture avec respectivement 13%, 7% et 4%, alors que l’industrie représente 3%.

Ces résultats "relativement satisfaisants" par rapport aux objectifs du CRI, sont le fruit de "la ferme volonté" des autorités locales en vue de faciliter l’acte d’investissement, souligne le CRI, rappelant qu’au cours de sa première année d’existence, le centre a pris une panoplie de mesures pour la mise en place de sa structure et le démarrage, dès le premier mois de l’année écoulée, des activités de délivrance des certificats négatifs, de création d’entreprises et d’aide aux investisseurs.