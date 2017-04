1.000 km de course à pied entre Casablanca et Laâyoune, projet de Tarik Lamlih pour septembre 2017

Le marathonien marocain Tarik Lamlih, spécialiste de courses de grande distance tentera de relier sans interruption de parcours Casablanca et Laâyoune sur une distance de 1000 km à raison de 100 km par jour, a-t-on appris auprès de Lamlih.

"Il s'agit d'un projet citoyen et sportif, que j'envisage de réaliser en mois de septembre 2017. Il s’agit de relier Casablanca à Laâyoune 1000 km en 10 jours, à la seule force humaine en courant chaque jour 100 km", a-t-il déclaré à la MAP ajoutant avoir déjà effectué un projet citoyen pour les malades cancereux, en courant 30 marathons en 30 jours dans 30 villes du Royaume en septembre 2015, et l'organisation d'une course de don d'organe au sein du CHU Ibn Rochd, pour communiquer sur le don.

Cette aventure a pour thème “Courir pour la lutte contre les maladies” actuelles (obesité, diabete cancer) et débutera de Casablanca pour traverser le littoral marocain jusqu’à la ville de Laâyoune, a-t-il fait savoir”.

Lamlih, 41 ans, qui vient de remporter la course internationale Tiz’n Trail devant 150 concurrents de 9 nationalités, a indiqué que la traversée du Maroc sera un exploit sportif hors norme.

Ce défi implique une préparation physique intense en amont : assouplissement, musculation, 150km/semaine de course à pied. Se forger et garder une condition physique optimale sera un des éléments qui me permettra de mener à bien ce projet, a-t-il confié.