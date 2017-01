​Urban Myths : l’épisode sur Michael Jackson finalement annulé

Il aura fallu moins de trois jours à la chaîne anglaise Sky Arts pour encaisser la polémique liée à un épisode de son nouveau programme «Urban Myth», procéder à l’annulation du fameux épisode sur Michael Jackson et présenter leurs excuses. La raison ? L’apparence outrancière de l’acteur Joseph Fiennes grimé en Michael Jackson. Cette performance a été jugée offensante à l’encontre de la mémoire du chanteur par ses fans mais aussi par sa fille, Paris Jackson. Sur Twitter, elle s’est fendue d’un message virulent à l’attention de la production : « Je suis incroyablement offensée comme beaucoup de gens peuvent l’être je pense, et ça me fait honnêtement vomir ». La chaîne a, quant à elle, présenté ses excuses sur le même réseau social.

Urban Myths est une série d’anthologies drôle et décalée qui présente une trame narrative autour de légendes urbaines qui entourent certaines personnalités de l’Histoire, d'Elizabeth Taylor à Michael Jackson en passant par Harold Pinter, Marlon Brando, Bob Dylan ou, plus surprenant, Adolf Hitler.

L’épisode décommandé s’intitulait Elizabeth, Michael et Marlon et revenait sur la rocambolesque et hypothétique fugue de Marlon Brando, Elizabeth Taylor et Michael Jackson, juste après les événements du 11 septembre 2001.