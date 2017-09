​Un militaire marocain blessé en Centrafrique

Un militaire du contingent des Forces Armées Royales (FAR) de la Mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies (MINUSCA) en Centrafrique, a été grièvement blessé, vendredi, lors d'un échange de tirs avec un groupe armé anti-Balaka, indique une source militaire.

Le groupe armé anti-Balaka a attaqué vers 15H16 une patrouille du contingent des FAR qui était en mission d’escorte d’un convoi logistique onusien, précise la même source.

L’attaque a eu lieu à 100 km à l’ouest de Bangassou, lieu d’implantation du contingent des FAR en République Centrafricaine.