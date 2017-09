​Un assistant tué au Mexique alors qu'il faisait des repérages pour “Narcos”

Un assistant de production qui effectuait des repérages au Mexique pour la prochaine saison de la série "Narcos", diffusée sur Netflix, a été retrouvé mort, viennent d'annoncer des proches de la victime et la plateforme américaine de streaming. "Nous avons été informés du décès de Carlos Muñoz Portal, connu pour son travail de repérages (des lieux de tournages), nous présentons nos condoléances à ses proches", a déclaré Netflix dans un communiqué diffusé vendredi.

L'Institut mexicain du cinéma (IMCINE) a également regretté le décès de Muñoz, 37 ans, qui avait déjà travaillé sur des films à gros budgets tels que "007 Spectre", de la série James Bond, "Fast and Furious 4" ou encore "Sicario" de Denis Villeneuve.

Selon des médias locaux, cet assistant de production a été abattu lundi dans une zone rurale de l'Etat de Mexico, collé à la capitale mexicaine. Avec 1.174 homicides entre janvier et juillet, cet Etat est le deuxième plus violent du pays, selon les chiffres officiels.

Carlos Muñoz Portal était parti lundi au volant de son véhicule pour prendre des photos pour la série "Narcos", dont la quatrième saison, qui n'est pas encore tournée, doit se dérouler au Mexique. C'est ce que laissent entendre les derniers épisodes de la saison 3, centrée sur le cartel de Cali, récemment sortie sur Netflix. Son corps, portant la trace de plusieurs impacts de balles, a été retrouvé dans le véhicule, selon le témoignage d'un de ses amis au quotidien espagnol El Pais.

Contacté par l'AFP, le parquet de l'Etat du Mexico n'était pas en mesure samedi de préciser les circonstances du drame, ni de dire si une enquête était en cours.