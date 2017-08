​Tournoi COTIF

L’équipe nationale marocaine masculine U18 et la sélection marocaine féminine se sont illustrées lors du tournoi de football COTIF 2017, organisé du 31 juillet au 11 août à l’Alcudia, près de Valence (est de l’Espagne).

La sélection marocaine masculine a atteint les demi-finales de la compétition U20 après s’être classée deuxième du groupe B avec 6 points, derrière le FC Valence (7 points).

Dans la phase de groupes, la sélection marocaine avait enchaîné trois matchs nuls, 0-0 face à l’équipe brésilienne de Santoc F.C., 1-1 face au FC Séville et 2-2 contre le FC Valence, avant de battre la sélection de la région autonome de Valence (2-0).

Les jeunes Marocains se sont inclinés 1-0 en demi-finale face à l’Atlético de Madrid, qui a remporté le titre de cette édition en dominant en finale le club de Valence par 4 buts à 3.

Dans la compétition féminine du COTIF 2017, la sélection marocaine est arrivée troisième du classement avec 6 points, après deux victoires et deux défaites.

Les Lionnes de l’Atlas s’étaient inclinées lors de leur premier match par 2 buts à 1 face à l’équipe de Levante, avant de remporter une large victoire (5-1) sur l’ASPTT d’Albi (France), suivie d’une courte défaite face à l’Atlético Madrid (0-1) et d’un succès contre le FC Valence (1-0).

Le titre de l’édition est revenu à l’Atlético de Madrid qui a battu lors du match décisif l’équipe de Valence par 3 buts à 1.