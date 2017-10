​Test sud-coréen pour le Onze national

La sélection marocaine de football affrontera en amical son homologue sud-coréenne le 10 octobre 2017 en Suisse, dans le cadre des préparatifs au dernier match des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2018 en Russie contre la Côte d'Ivoire.

Cette rencontre sera l’occasion de tester de nouveaux joueurs convoqués par le sélectionneur national Hervé Renard.

Le Maroc doit recevoir le Gabon le 7 octobre au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca au titre de la 5è et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial-2018 (groupe C). Les Lions de l’Atlas s’envoleront pour la Suisse juste après cette rencontre face aux Panthères.

L’équipe nationale est actuellement deuxième de son groupe avec 6 points après une victoire face au Mali et trois nuls contre le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Mali. Les Eléphants ivoiriens sont aux commandes avec un total de 7 points, tandis que le Gabon est 3è (5 pts), devant le Mali (2 pts).