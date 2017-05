​Saïdia, première destination pour les Portugais

La ville de Saïdia demeure la première destination pour les touristes portugais en 2016, sachant qu'elle a reçu à elle seule 48% des nuitées portugaises enregistrées au Maroc.

La perle de l’Oriental a également connu une hausse du nombre de nuitées de 46% l'an dernier par rapport à l’année précédente, apprend-on auprès de la délégation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Lisbonne.

Pour la quatrième année consécutive, la clientèle portugaise détient le palmarès de la première clientèle de Saidia, rapporte la MAP.

Marrakech, deuxième destination préférée des Lusitaniens, a vu ses arrivées à l’aéroport Marrakech-Ménara augmenter de 30 % et ses nuitées de 17 %. La ville de Tanger a connu, elle, une progression de 7% du nombre de touristes portugais et de 17 % des nuitées.

Après une période de déprogrammation de 7 ans, la reprise de la destination Agadir reste le point fort de l’exercice 2016 avec la programmation de charters par deux tour-opérateurs, ce qui a donné lieu à une hausse spectaculaire de +112 % en arrivées et +233 % en nuitées, a souligné l’ONMT.

Dans son ensemble, l’année 2016 a été porteuse de bonne performance touristique avec l’arrivée de plus de 69.000 Portugais aux postes-frontières générant au total 145.000 nuitées. Le nombre d’arrivées a ainsi progressé de 14 % alors et celui des nuitées de 37 %.

Au premier semestre de cette année, les activités de l’ONMT viennent soutenir cette tendance avec les multiples activités et actions entreprises par le biais de sa délégation dans la capitale portugaise.

Les deux premiers mois de 2017 ont été marqués par une croissance de 22 % laissant entrevoir une bonne perspective pour terminer l’exercice en cours sur de bons résultats, selon l’Office qui constate un regain de confiance des Portugais envers la destination Maroc.