​Royal Air Maroc présente ses nouveaux produits et services au Caire

La délégation de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) au Caire a organisé, récemment, en collaboration avec l'ambassade du Maroc au Caire, une réception au cours de laquelle elle a annoncé ses nouveaux programmes, services et produits au profit de sa clientèle en Egypte.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur de SM le Roi au Caire, Ahmed Tazi a noté que la RAM est en harmonie dans ses politiques et programmes avec l'orientation donnée par SM le Roi Mohammed VI, visant le développement des relations du Royaume avec les différents pays partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, dans le monde arabe, en Asie ou en Amérique, rapporte la MAP. Et, en particulier avec la stratégie du Maroc visant la promotion de ses relations avec les pays africains et la consolidation de la coopération Sud-Sud.

Il a relevé, dans ce sens, le rôle central que joue en Afrique la Royal Air Maroc, qui "a été de tout temps à côté des frères africains, même lors des circonstances difficiles vécues par les pays du continent". "La RAM a été la seule compagnie au monde à ne pas tourner le dos à l'Afrique dans un moment où d'autres compagnies mondiales l'ont quittée", a-t-il rappelé.

"La RAM est une entreprise citoyenne par excellence. Elle ne vise pas seulement la réalisation du gain, mais aspire principalement à offrir des services de qualité à ses clients et veiller à leur confort et sécurité", a-t-il estimé.

De son côté, le directeur de la RAM en Egypte, Mountassir Bensaid, a passé en revue le développement parcouru par la compagnie à différentes échelles, outre les nouveaux services et produits offerts, notant que la RAM recourt dans la fourniture de ses services et produits aux dernières tendances, ce qui lui garantit une qualité supérieure.

Disposant d'une flotte jeune composée d'avions dernier cri, la compagnie prend en considération, en permanence, les besoins particuliers croissants de ses clients, ce qui place les produits et services fournis par la RAM au même pied d'égalité que ceux assurés par les grandes compagnies aériennes mondiales, a-t-il dit.

La politique menée par la Royal Air Maroc lui a permis de relever les défis de la concurrence et de gagner les paris de la qualité, des services, de la discipline et du développement des critères d'action, a-t-il souligné, relevant que la RAM a été classée comme l'une des sociétés les plus disciplinées et engagées dans le monde.