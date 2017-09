​Repli de 11,7% des réserves internationales au 31 août

Les réserves internationales nettes du Maroc ont atteint 217,3 milliards de dirhams (MMDH) au 31 août 2017, en repli de 11,7% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

D'une semaine à l'autre, ces réserves ont augmenté de 1%, précise BAM qui vient de publier les indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 31 août au 06 septembre 2017, rapporte la MAP.

Durant cette période, Bank Al-Maghrib a injecté 70,2 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres, et 4,5 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME, relève la Banque centrale.

Sur le marché interbancaire, le taux moyen pondéré est demeuré quasiment stable à 2,29%, alors que le volume des échanges s'est élevé à 3,1 MMDH contre 2,4 MMDH une semaine auparavant, fait savoir BAM.

Lors de l'appel d’offres pour les avances à 7 jours du 6 septembre (date de valeur le 7 septembre 2017), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 63 MMDH.

Sur le marché boursier, le MASI s’est légèrement apprécié de 0,4% portant ainsi sa performance depuis le début de l’année à 6,7%, estime la Banque, notant que cette évolution s’explique essentiellement par les hausses des indices sectoriels "agroalimentaire" de 2,1%, "immobilier" de 1,6% et "banque" de 0,7%, alors que ceux des "bâtiments et matériaux de construction" et "pétrole et gaz" ont reculé de 0,6% et 0,9% respectivement.

En ce qui concerne le volume global des échanges, il s’est établi à un montant de 514,6 millions de dirhams après 703,6 millions une semaine auparavant. Sur le marché central, le volume moyen des opérations est passé de 333,9 millions la semaine dernière à 511,6 millions.

Quant au rythme de progression de l'agrégat M3, il a enregistré, en juillet 2017, une progression de 0,3% pour s’établir à 1.223,7 MMDH, attribuable à la hausse de 1,9% des créances nettes sur l’Administration centrale et à la baisse de 1,3% du crédit bancaire et de 0,8% des réserves internationales nettes.

Au cours de la semaine allant du 31 août au 6 septembre 2017, le dirham est resté quasiment inchangé par rapport à l’euro et au dollar, selon BAM.