​Rencontre sur la situation du patrimoine de Safi

"La situation du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Safi et les moyens susceptibles de le préserver et de le valoriser" a été au centre d’une rencontre organisée récemment au siège de la province avec la participation d’élus, des chefs des services extérieurs et les représentants de la société civile.

Cette rencontre vise à instaurer une vision globale intégrée et participative entre les différents acteurs en vue de préserver ce patrimoine, de le reconsidérer et l’exploiter dans le développement du tourisme culturel local.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, a souligné que l’objectif de cette rencontre consiste à jeter la lumière sur la réalité de l’ancienne médina de Safi et à déterminer la nature d’interventions possibles pour préserver ce patrimoine et le valoriser, appelant tous les intervenants, dont les autorités locales, élus et société civile à intervenir et ouvrir des chantiers et projets intégrés visant à préserver ce patrimoine matériel et immatériel et à l’exploiter dans l’animation culturelle, artistique et touristique de la ville.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation d’un exposé sur la proposition d’un projet intégré pour la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l’ancienne médina de Safi, ainsi que sur la valeur et la richesse et les menaces auxquelles il fait face, et qui nécessitent une intervention urgente pour arrêter sa dégradation.

Ce projet intégré de préservation et de valorisation du patrimoine de l’ancienne médina de Safi propose la réalisation d’études scientifiques au niveau de l’architecture du patrimoine sur un échantillon de maisons, de zaouïas et d’établissements publics à valeur architecturale et patrimoniale certaine dans la perspective de réaliser des travaux de restauration dans une phase ultérieure, et l’adoption de sessions de formation dans les professions de l’architecture, les arts, la construction traditionnelle au profit des jeunes de l’ancienne médina dans le but de les intégrer dans la vie socioprofessionnelle.

Ce projet intégré et participatif vise aussi à mettre en place des programmes d’animation culturelle, artistique, sportive au profit des habitants de l’ancienne médina.

Les présidents du Conseil provincial de Safi et du Conseil municipal, les chefs des services extérieurs et les représentants des associations de la société civile ont exprimé leur entière disposition à la mise en œuvre de ce projet intégré de préservation et de valorisation du patrimoine de l’ancienne médina.

Lors de cette rencontre, il a été convenu de former une commission commune pour veiller à la réalisation de programmes de préservation et de valorisation du patrimoine de l’ancienne médina et la conclusion d’une convention de partenariat entre tous les intervenants et l’insertion de certains projets dans le plan d’action de la commune de Safi pour l’année 2017.