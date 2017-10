​Réalisations financières semestrielles en berne pour LafargeHolcim Maroc

Dans un contexte sectoriel défavorable couplé à une hausse du coût énergétique, le leader national du secteur des matériaux de construction, LafargeHolcim Maroc (LHM), affiche des résultats semestriels en repli par rapport au 30 juin 2016.

A l’occasion de la publication des résultats biannuels de la première capitalisation industrielle de la Bourse de Casablanca, les analystes de BMCE Capital bourse soulignent que le résultat net consolidé de LHM ressort à 966,2 millions de dirhams (MDH), en repli de 21,9% en proforma au S1 2016 (comptes consolidés post fusion par absorption de Holcim Maroc par Lafarge Ciments), rapporte la MAP.

Cette évolution intègre un résultat financier consolidé déficitaire de -88,8 MDH (contre -37,9 MDH en proforma) et un résultat non courant consolidé négatif de -83,3 MDH (versus -47,2 MDH en proforma), ont-ils relevé, notant que la marge nette se fixe ainsi à 24,6%, contre 28,2% en proforma.

De même, le résultat net part du Groupe (RNPG) s’établit à 966,2 MDH, en dépréciation de 21,8% en proforma, ont-ils indiqué.

Au terme d’un semestre, marqué notamment par le repli de 9,2% des écoulements de ciments à 6,8 MT sur le marché national et la hausse du prix du petcoke, le chiffre d’affaires consolidé de LHM s’élève à 3,92 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 10,3% en proforma.

Dans une ample mesure et malgré les efforts de maîtrise des coûts ainsi que la poursuite du plan de synergies, le résultat d’exploitation consolidé régresse de 17,4% en proforma à 1,56 MMDH. De ce fait, la marge opérationnelle ressort à 39,9% contre 43,3% en proforma, précise la même source.

Sur le plan bilanciel, le Groupe affiche un fonds de roulement (FR) toujours négatif de -1,17 MMDH (contre -471,3 MDH en 2016), pour un besoin en fonds de roulement (BFR) en dégradation de 3,8x à 846 MDH.

Par conséquent, la trésorerie nette se détériore à près de -2,02 MMDH, contre -695,6 MDH à fin 2016, a-t-elle ajouté.

La dette nette ressort, quant à elle, à 6,01 MMDH (+28,2%), établissant le gearing à 55,1%, contre 40,5% à fin 2016.

En social, les comptes de LHM laissent apparaître des revenus en hausse de 44,2% à 3,84 MMDH, un EBIT en progression de 30,8% à 1,44 MMDH et un résultat net en repli de 1,9% à 899,5 MDH.

Par ailleurs, le semestre écoulé a été marqué aussi par la signature de la commande de la cimenterie d’Agadir, d’une capacité de production annuelle de 1,7 MT, et l’entrée en production de la station de broyage de Laâyoune, d’une capacité de 200 KT/an.

Autres faits saillants, la mise en service à Bouskoura du laboratoire de développement de solutions constructives, Smart Construction LAB –SCL et l’ouverture à Agadir d’un dépôt de vente.

En termes de perspectives, le Groupe LHM anticipe une amélioration des conditions de marché au second semestre, ce qui devrait compenser partiellement la baisse enregistrée sur la première moitié de l’année.

En parallèle, le mastodonte cimentier entend poursuivre sa stratégie de différenciation et d’innovation commerciale à travers notamment le lancement de nouveaux produits sur tous les marchés et le développement des offres intégrées sur les routes et les ports.

Le groupe escompte aussi renforcer sa présence sur les grands chantiers d’infrastructures: démarrage du chantier du port Nador West Med et de la trémie de Casablanca, tout en consolidant sa position dans le Sud avec la progression des volumes vendus de la nouvelle station de broyage de Laâyoune et les ouvertures d’un nouveau dépôt et d’une centrale à béton à Agadir.

LHM compte également continuer sa stratégie de développement en Afrique à travers notamment l’export de clinker et maîtriser ses coûts variables grâce à l’utilisation des combustibles alternatifs et à l’entrée en vigueur du contrat avec la société Acwa Power pour la fourniture d’énergie éolienne.