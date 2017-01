​Première vraie bande-annonce du nouveau “Twin Peaks”

La chaîne câblée américaine Showtime a mis en ligne vendredi la première vraie bande-annonce de la nouvelle saison de "Twin Peaks", la série culte du réalisateur David Lynch, dont le premier épisode sera diffusé le 21 mai. "Agent spécial du FBI Dale Cooper... 25 ans, 7 mois et 3 jours plus tard", a tweeté Showtime pour accompagner le petit spot d'à peine plus de trente secondes, dans lequel on aperçoit bien l'acteur Kyle MacLachlan, qui jouait déjà le rôle du policier fédéral lors des deux premières saisons.

Les trente premiers épisodes de "Mystères à Twin Peaks" avaient été diffusés en 1990 et 1991. Le programme est souvent considéré comme pionnier dans la transformation du monde des séries, avec davantage de moyens et d'ambition narrative. Il avait reçu trois Golden Globes en 1991, dont celui de meilleure série dramatique et de meilleur acteur pour Kyle MacLachlan. Personnage principal aux méthodes imprévisibles, Dale Cooper mène l'enquête sur le meurtre de Laura Palmer, jeune femme résidant dans la ville imaginaire de Twin Peaks, située dans l'Etat de Washington.

Après avoir annoncé, initialement, qu'il ne réaliserait pas les nouveaux épisodes, principalement en raison d'un différend financier, David Lynch a finalement changé d'avis et repris les rênes de cette série policière aux accents surréalistes et surnaturels. Le premier épisode, diffusé le 21 mai, dure deux heures. La saison en comportera 18 au total. David Lynch a expliqué avoir filmé le tout comme un film, avant de le découper en épisodes.