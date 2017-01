​Pour la libération des Sahraouies séquestrées à Tindouf

Selon le journal espagnol en ligne eldiario.es, plus de mille personnes ont signé une pétition demandant au gouvernement espagnol et aux associations d’amitié avec les Sahraouis de suspendre toutes les formes d’aides, institutionnelle, économique et financière, jusqu'à ce que Maloma, Darya, Nahjiba et les autres femmes séquestrées puissent exercer librement leur droit de retourner immédiatement en Espagne comme elles le souhaitent. "C’était en commémoration de la date anniversaire de l'enlèvement de Maloma Morales, citoyenne espagnole d'origine sahraouie enlevée par sa famille biologique, que la plateforme citoyenne pour la liberté des femmes enlevées au Sahara, a organisé un sit-in au cours duquel les participants avaient brandi des banderoles où on pouvait lire «Nous sommes tous Maloma ou liberté pour Maloma» et scandant «Pas un sou de plus jusqu'à ce que vous reveniez».

L’organisation des droits humains Human Rights Watch (HRW) a publié une déclaration accablante contre la direction du Polisario, c’était au début du mois de décembre, HRW a dénoncé le fait que «jusqu'à présent le Front n’a eu ni la capacité ni la volonté politique de faire en sorte que ces femmes soient libres de rester ou de partir." L'organisation a eu l’occasion de parler à Darya et Nahjiba, qui lui ont confirmé "leur désir de retourner immédiatement en Espagne".

La plateforme estime que le maintien de l’aide au Polisario consacre une société patriarcale, tribale et machiste qui exerce une sorte de violence et de discrimination sur les femmes et qui considère l'homme propriétaire de la famille sur laquelle il a tous les droits.

Les initiateurs de la collecte des signatures, citant des témoignages des camps, rappellent qu'il y a une cinquantaine de femmes détenues contre leur gré dans ces camps.

Donnant l’exemple du Conseil de Valence, la plateforme citoyenne se réfère au cas de Mayuba, une autre citoyenne espagnole d'origine sahraouie qui a été enlevée il y a deux ans par sa famille biologique dans les camps sahraouis. Le Conseil de Valence avait alors décidé de geler son aide au Polisario qui était estimée à plus de 100.000 euros pour quatre ans. Cette décision avait dissuadé le Front, ce qui l’a contraint à accélérer sa libération alors qu’il lui avait retiré son passeport et son portable.

Dans le cas de Maloma, les organisateurs du sit-in craignent pour la sécurité des citoyens espagnols, estimant qu’ils sont en danger. Ils ont souligné que le cas de Maloma constitue une «cause nationale» et que les membres de sa famille biologique et de sa tribu ont annoncé à travers des réseaux sociaux qu’ils ne sont pas libres, qu’il y a des milliers de Sahraouis et d’Espagnols prêts à mourir pour elle avec comme leitmotiv «Liberté pour Maloma ou la mort"".

Pendant ce temps, les familles d'accueil ont tenu plusieurs réunions, au début de ce mois avec tous les groupes parlementaires du Congrès pour les informer des violations des droits de l'Homme perpétrées sur les ressortissants de l'ancienne colonie espagnole.