​Plus de 320 incendies de forêts déclarés depuis le début de l'année

325 incendies de forêts ont été déclarés au niveau national depuis le début de l'année et à la date du 30 septembre 2017, touchant une superficie de 2056 ha, indique le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification.

Cette superficie est répartie en 544 ha de formations arborées, 702 ha d'essences secondaires et 810 ha de tapis herbacé et d'alfa, précise la même source dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.

Sur le plan géographique, la région de l’Oriental (Jérada, Taourirt, Nador, Figuig, Oujda et Driouech) arrive en première place avec 48 incendies et 950 ha brûlés (dont 65% d’alfa), suivie de la région de Tanger-Tétouan (Tanger, Chefchaouen, Larache, Ouazzane et Tétouan) avec 92 incendies touchant 583 ha (dont 50% d’essences secondaires et du tapis herbacé), relève le communiqué.

Pour l’année 2017, la superficie moyenne parcourue par incendie depuis janvier jusqu’au 30 septembre 2017 est de 6,3 ha, indique la source, ajoutant que 73% de la superficie parcourue par les incendies est constituée par la strate herbacée, l’alfa et les essences secondaires, ce qui montre que les opérations de surveillance d’alerte précoce et d’interventions terrestres et aériennes fonctionnent de façon adéquate.

L'intervention rapide et la réponse immédiate aux alertes par le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et ses partenaires (le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie Royale, les Forces auxiliaires, les Forces Armées Royales, les Forces Royales Air, les autorités et collectivités territoriales), ainsi que l'efficacité du programme d’action de prévention et de lutte contre les incendies de forêts ont permis de maîtriser les incendies.

Au niveau du bassin méditerranéen, les superficies forestières endommagées par les incendies au Portugal, en Espagne et en France sont respectivement de 213.986 ha, 81.929 ha et 13.574 ha, selon les données disponibles d’EFFIS (Système européen d’informations sur les feux de forêts), citées dans le communiqué.