​Les journées portes ouvertes de la DGSN, un espace d'échanges et d'interactions fructueux entre les citoyens et la police

Les différents stands érigés dans le cadre des journées portes ouvertes de la Direction nationale de la sûreté nationale (DGSN) à Casablanca ont connu des échanges et des interactions riches et fructueux entre les citoyens et les agents de la police nationale, permettant ainsi de faire connaître les services et les missions des unités de la sûreté nationale.

D'après les témoignages de citoyens recueillis sur place par la MAP, les échanges entre les visiteurs et les éléments de la police dans toutes les spécialités ont mêlé curiosité pour la connaissance et moments d'interaction humaine sincère, permettant de favoriser une communication propice à la vulgarisation des informations utiles dans le cadre de la politique d’ouverture initiée par la DGSN.

A cet égard, Ibrahim Zekraoui, qui s’est déplacé de la ville d'Agadir en compagnie de sa femme, pour assister à cet événement, a affirmé qu’il a beaucoup appris sur les fonctions des unités de la sûreté nationale, notant que sa femme, qui suit ses études dans la faculté de droit, a pu découvrir des informations précieuses portant sur l’aspect juridique.

Venu avec son père, l’enfant Mohamed Amine, qui a eu l’idée très sympathique de distribuer des roses aux agents de sécurité mobilisés dans les stands, a relevé qu'il était très impressionné par les équipements et les outils de travail utilisés par la police, ce qui le motive à devenir un policier dans l'avenir.

Pour Khalifa Daban (Casablanca), l’accueil généreux des agents de police, femmes et hommes, lui a fait chaud au cœur. Il a signalé, en outre, qu’il a découvert durant sa tournée les lourdes tâches assumées par la police afin de protéger les citoyens, les biens et la patrie.

Par ailleurs, l'un des moments forts qui restera ancré dans l'esprit des visiteurs et de la police, est la visite qu’a effectuée samedi une petite fille aux différents stands et son intérêt remarquable pour obtenir le maximum d’informations en vue de présenter un exposé sur cet événement au sein de l'établissement dans lequel elle poursuit ses études.

De leur côté, les agents de sûreté rencontrés dans cette manifestation ont affirmé qu’un grand nombre de visiteurs sont originaires des différentes régions du Royaume, ce qui confirme le grand intérêt porté pour cette manifestation et pour tout ce qui concerne les tâches et les rôles des femmes et des hommes de la sécurité nationale.