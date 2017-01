​Les cancans de la CAN

Florilège des choses vues et

entendues, dans les coulisses de

la Coupe d'Afrique des nations.



Eternels favoris: l'entraîneur du Zimbabwe Callisto Pasuwa, fidèle à ses convictions, a reaffirmé encore une fois comme avant et après chaque match que son équipe était favorite malgré la défaite face au Sénégal 2-0. "Nous avons encaissé 2 buts en peu de temps et après nous avons rétabli l'équilibre du match et bien joué, ce qui renforce notre confiance. Nous allons battre la Tunisie. Nous somme toujours favoris".

Chic: le Serbe Milutin Sredojevic, entraîneur de l'Ouganda, est un chrétien orthodoxe fervent, mais le football est aussi une religion pour lui. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à porter beau pour les matches de cette CAN. "Les jours fériés à l'église, nous mettons notre plus beau costume", a-t-il répondu à une question sur son habillement pendant les rencontres. "Quand je vais au travail, le football est ma religion, donc j'ai apporté six costumes, car nous allons aller jusqu'à la finale. J'en ai déjà porté un (lors de la défaite contre le Ghana). Il m'en reste cinq".

Divin: le milieu sénégalais Sadio Mané, 24 ans, est un "don de dieu, un talent pur", a salué son sélectionneur Aliou Cissé. Le joueur de Liverpool, déjà buteur contre les Tunisiens, a inscrit le premier but face au Zimbabwe (2-0) jeudi. Le Sénégal est le premier qualifié pour les quarts de finale de cette CAN.

Patron: à l'issue des poules, le sélectionneur du Togo Claude Le Roy aura dirigé au total 38 matches de Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent d'une saison entière d'un championnat à 20 clubs... Agé de 68 ans, Le Roy est le doyen des "sorciers blancs" africains, ces Européens à la tête de sélections africaines. Cameroun, Sénégal, RD Congo, Ghana, Congo, le Français a été partout ou presque depuis le milieu des années 80 et détient le record de neuf participations à la CAN.