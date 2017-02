​Le secteur du textile-habillement fait sa promotion à Paris

Le secteur du textile-habillementmarocain faitsa promotion à Paris, à l'occasion des salons Première vision Paris et Apparel Sourcing qui se tiennent du 7 au 9 février dans la capitale française. Ainsi et à l'initiative de Maroc Export en collaboration avec l'Association marocaine desindustries du textile et de l'habillement (AMITH), une vingtaine d'opérateurs-exportateurs marocains prennent part à ces deux événements qui se tiennent dans un marché fortement ciblé par les exportateurs marocains, avec une présence importante notamment des pays qui disposent d’une structure de production dédiée à la distribution en circuit court et limitrophes aux principaux marchés de l’UE comme la Turquie, la Tunisie, le Portugal, les pays des Balkans et ceux de l’Europe de l’Est. Les deux salonsse proposent d'être une réponse concrète aux nouveaux comportements de consommation en matière de mode, notamment par le sourcing de proximité, et ce en vue d'assurer l'approvisionnement continu des marchés, indique MarocExport, notant que devenus un maillon essentiel de la filière textile-habillement, ces salons constituent une plateforme de réfé- rence pour les participants marocains désireux de renforcerleurs exportations sur les principaux marchés cibles et de mettre en évidence les nouveautés, la diversité et la qualité des produits de textile marocains. Les objectifs de participation à ces deux événements sont de promouvoir une production textile (matières et produits) spécialisée dans le circuit court (actualisation et réassort) avec des atouts considérables notamment une infrastructure moderne et réactive (autoroutes, portTanger-Med), une proximité au premier marché mondial de la mode et un savoir-faire ancestral. Anoter que lors de la dernière participation marocaine au salon Première vision manufacturing, les entreprises marocaines accompagnées avaient réalisé des commandes fermes de l’ordre de 7 millions de DH, des demandes de cotation au nombre de 148 et des demandes d’échantillons de 376. Quant aux résultats indicatifs de la participationmarocaine au salonApparel Sourcing, on retient un nombre de contacts de plus de 69, originaires notamment de France, Italie, Argentine, UK, USA et Algérie, ajoute la même source. En vue de tirer meilleur profit des potentialités du secteur du textile-habillement, et d’y asseoir une croissance pé- renne, l’Etat a développé une vision globale, intégrant aussi bien l’export que le marché national, un objectif poursuivi dans le cadre du plan d’accélération industrielle 2014-2020. Dansle cadre de ce plan, le secteur du textile-habillements’est doté de trois premiers écosystèmes: denim, fast fashion et celui des distributeursindustriels des marques marocaines. D’autre part, trois autres nouveaux écosystèmes textiles danslesfilières«Maille»,«Textile de maison» et «Textile à usage technique» ont été lancés en octobre 2016. De plus, le Maroc a enregistré une performance exceptionnelle sur le plan de l'export textile-habillement en 2016, avec des exportations qui se sont élevées à environ 28 milliards de DH à fin octobre dernier,soit l'équivalent de tout ce qu'avait exporté le Maroc en 2013 et réalise ainsi la troisième meilleure performance du monde après le Vietnam et le Cambodge. Cette performance est réalisée grâce aux exportationssurlemarché espagnol. A l'inverse des autres grands marchés de l'UE qui ont enregistré des niveaux de consommation négatifs, le marché espagnol se distingue en étant le seul marché à avoir enregistré une augmentation positive de l'ordre de 3,3 %. Sur ce marché, le Maroc est le second fournisseur après la Turquie.