​Le long métrage "Volubilis" représente le Maroc au Festival El Gouna en Egypte

Le film "Volubilis" du réalisateur marocain Faouzi Bensaidi représente le Maroc à la première édition du Festival cinématographique d'El Gouna en Egypte, dont le coup d'envoi a été donné vendredi à Hurghada (sud) et qui se poursuit jusqu'au 29 courant. "Volubilis" raconte l'histoire d'un jeune couple, Abdelkader et Malika qui rêvent de se marier et continuer leur vie ensemble, avant que des problèmes professionnels ne détruisent leur rêve et chamboulent leur vie. Les principaux rôles de ce long métrage de 106 minutes sont joués par Hassan Malzi, Nadia Kenda, Faouzi Bensaidi (réalisateur), Amine Naji et Mouna Fettou.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation, marquée par la présence d'une pléiade de stars du 7è art arabe et mondial, un hommage a été rendu à l'acteur égyptien Adel Imam. De même, le film égyptien "Sheikh Jackson", de son réalisateur Amrou Salama, a été projeté à cette occasion.

Outre le film marocain "Volubilis", 14 autres longs-métrages sont en compétition lors de ce festival, qui verra d'autres films concourir dans les catégories longs métrages documentaires, courts métrages et hors compétition.

Un hommage sera par ailleurs rendu lors de la cérémonie de clôture de la première édition du Festival El Gouna à l'acteur et réalisateur américain Forest Whitaker, qui a remporté plusieurs prix tout au long de son parcours, dont l'Oscar du meilleur acteur en 2007.