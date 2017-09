​Le directeur général de la BAD pour la Région Afrique du Nord en visite de travail au Maroc

Le directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour la région de l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, effectue une visite de travail au Maroc, et ce à partir d’aujourd’hui jusqu’au 23 de ce mois.

Il s’agit de sa première visite dans le pays depuis sa prise de fonctions, le 1er décembre 2016.

Durant les six jours de leur mission, Mohamed El Azizi et la délégation l’accompagnant seront reçus par le chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani et le ministre de l'Economie et des Finances, par ailleurs gouverneur de la BAD pour le Maroc, Mohammed Bousaid, outre plusieurs hauts responsables marocains.

Des réunions de travail sont également au programme avec le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara ; le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch ; et le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah.

Mohamed El Azizi doit aussi rencontrer des dirigeants d’établissements publics relevant des secteurs dans lesquels la BAD finance des projets d’ampleur, à l’instar du directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) Ali Fassi Firhi, du président du directoire de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) Mustapha Bakkoury, et du directeur général de l'Office national des chemins de fer (ONCF) Rabie Khlie.

Sous la conduite du directeur général Mohamed El Azizi, la délégation effectuera des visites de terrain pour s’assurer du bon avancement des projets, à l’exemple du projet d’approvisionnement en eau potable dans la région de Marrakech, du projet de renforcement de l’infrastructure ferroviaire, ou encore de celui du complexe solaire géant NOOR-Ouarzazate.

En près de cinquante ans de partenariat, plus de 10 milliards de dollars de financements ont été accordés par la BAD au Royaume.

A ce jour, la BAD intervient au Maroc en faveur de 31 projets et programmes en cours de mise en œuvre qui représentent près de 2,8 milliards de dollars d’engagements au total. Lesdits projets et programmes relèvent des secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et assainissement et de l’agriculture et 84 % d’entre eux sont dédiés aux infrastructures.