​Le Raja avec la manière

Le Raja de Casablanca a battu l'AS FAR par 2 buts à 0, samedi en match comptant pour la deuxième journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Complexe sportif Mohammed V.

Auteur d'un doublé (53è et 80è), Mahmoud Benhalib a été l'artisan de la victoire casablancaise. Grâce à cette victoire, les poulains de l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido rejoignent à la première position Chabab Atlas Khénifra (4 points), victorieux l'après-midi, du Moghreb de Tétouan (2-0).

Le deuxième match disputé samedi a tourné à l’avantage de Chabab Atlas Khénifra (CAK) tombeur à domicile par 2 buts à 0 du Moghreb de Tétouan (MAT).

Les locaux n'ont mis que deux minutes pour ouvrir le score, par le biais de Mohamed Fikri, avant que le Sénégalais Alioune N'Diaye ne double la mise à la 62è minute du jeu.

Les rencontres comptant pour cette deuxième journée du championnat devaient se poursuivre hier avec HUSA-RSB, OCS-CRA, IRT-RAC et KACM-OCK.

A noter que cette journée est amputée de deux matches, à savoir FUS-DHJ et RCOZ-WAC. Ces deux confrontations ont été reportées à une date ultérieure en raison de l’engagement du Wydad et du Fath en compétitions continentales.