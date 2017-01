​Le Maroc parmi les 50 économies les plus innovantes dans le monde

Le Maroc est classé, pour la deuxième année consécutive, parmi les 50 économies les plus innovantes dans le monde, selon les résultats du Bloomberg Innovation Index 2017, rendus publics à Washington.

Le Maroc occupe désormais la 50è position avec un score de 43,99, lit-t-on dans le rapport, élaboré par le groupe financier américain Bloomberg.

Le rapport de Bloomberg a étudié au début plus de 200 économies avant de limiter la liste à 78 pays qui ont pu respecter ses sept critères rigoureux d'évaluation, rapporte la MAP.

Le Maroc obtient de meilleures performances dans les catégories de "l'investissement dans la recherche et développement", "la valeur ajoutée manufacturière" et "la densité de haute technologie", fait savoir la même source, qui souligne que le succès du Royaume dans ces domaines témoigne de "l’efficacité de sa stratégie de développement des industries manufacturières, de l'automobile et de l'aéronautique, ainsi que de son leadership en matière de promotion des énergies renouvelables".

Commentant ces résultats, l'ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Edward Gabriel a estimé qu’"il n'est pas surprenant que l'économie marocaine soit classée parmi les plus innovantes au monde", notant que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en œuvre "une vision économique proactive à long terme" pour améliorer le climat des affaires et la qualité de vie des citoyens, et devenir un moteur de croissance et de développement en Afrique.

Le rapport "Doing Business", qui est élaboré annuellement par le Groupe de la Banque mondiale, avait, pour sa part, mis en exergue, fin décembre, une amélioration du classement du Maroc, qui se positionne ainsi au 68ème rang au niveau mondial sur 190 pays, ce qui constitue le couronnement des différents atouts du Royaume en tant que hub attractif pour les investissements et les capitaux étrangers.