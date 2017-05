​Le Malawi retire sa reconnaissance de la pseudo RASD

Le Malawi a retiré sa reconnaissance de la fantomatique "RASD", a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères du Malawi, Francis Kasaila.

''La République du Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la RASD qu'elle a reconnue le 6 mars 2014, et de maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara'', a souligné M. Kasaila lors d’un point de presse suite à une réunion avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Le Malawi apporte son soutien aux efforts déployés par les Nations unies, à travers le secrétaire général et le Conseil de sécurité, pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable à ce différend, a-t-il ajouté. ''Notre pays veut contribuer positivement au processus mené par les Nations unies en maintenant une position neutre sans porter un jugement prématuré sur cette question'', a-t-il indiqué.

Le chef de la diplomatie du Malawi a formulé le vœu que ''cette position de neutralité et de soutien au processus onusien envoie un signal fort à toutes les parties concernées en faveur d’une solution à ce conflit régional de longue date''.