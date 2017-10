​Le Kawkab défait at home par l’AS FAR

Le KACM s’est fait surprendre à domicile par l’AS FAR par un but à zéro lors de la quatrième journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro1. Une deuxième défaite qui pourrait affecter un groupe encore jeune et qui manque d’expérience.

La rencontre qui s’est déroulée devant des tribunes vides n’a pas atteint le niveau escompté, vu que les deux équipes privilégiaient la défense et cherchaient avant tout à éviter la défaite. Passé le premier quart d’heure, les hommes d’El Amri semblaient être dominés, sauf que la blessure du milieu défensif du KACM, Jamal Brarou, a laissé un grand vide, ce qui a permis aux visiteurs de prendre le match en main et d’inscrire le but de la victoire à la 34e minute par le biais d’Ibrahima Toungara.

Après la pause, les locaux ont tenté de retrouver leur cadence de jeu mais en vain. Lors des dernières minutes, ils ont failli égaliser, mais la précipitation et le manque de concentration les en ont privés.

Lors de la conférence de presse d’après -match, Aziz El Amri a reconnu que le match n’était pas facile et que la pression empêchait ses joueurs de se concentrer. Et d’ajouter que le groupe cherche encore l’homogénéité, vu que six ou sept éléments sont nouveaux. El Amri a fini son intervention par reconnaître qu’un énorme travail attend le groupe précisant toutefois que l’équipe dira son mot lors des prochaines journées.

De son côté, Jaafar Atifi a déclaré que la défaite face à l’AS FAR est plus amère que celle face au Raja, que les joueurs ont créé beaucoup d’occasions qu’ils n’ont pas pu concrétiser et que malgré leur victoire, les visiteurs n’ont inquiété le gardien Baayou qu’une seule fois. Atifi a estimé que la trêve de deux semaines pourrait être une bonne occasion pour revoir ses cartes en vue de s’améliorer.