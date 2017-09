​Le FUS assure l’essentiel avant la virée sfaxienne

Bonne opération du FUS qui est parvenu à prendre le meilleur (1-0), samedi au stade Moulay El Hassan à Rabat, sur l’équipe tunisienne du CS Sfaxien, et ce pour le compte du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF.

Une belle affiche qui a tenu d’ailleurs toutes ses promesses entre des formations qui ont sorti un match plein. Les Rbatis ont réussi à ouvrir la marque à la 18ème minute sur un penalty transformé par Karim Benarif et l’addition aurait pu être beaucoup plus corsée si les locaux n’avaient pas raté les quelques occasions de but.

Au cours du second half, les Tunisiens ont beau manœuvrer, ils ont buté sur un Fath qui a tenu bon surtout aux ultimes phases du jeu pour que l’arbitre sud-africain Daniel Frazer Benett siffle la fin de cette partie sur le score précité.

Courte et précieuse victoire du FUS qui lui permettra d’aborder le second acte, le 22 septembre courant au stade Taeb Mehiri à Sfax, sous de bons auspices. Le coach du FUS, Walid Regragui, s’est dit « satisfait, car seul le résultat compte et peu importe la manière ». Et d’ajouter que « rien n’est encore joué. Le match retour sera difficile et se jouera sur de petits détails », avant de souligner que « l’important est de n’avoir pas encaissé de but. Nous tâcherons de marquer au match retour afin de compliquer la mission à notre adversaire ».

A propos de cette rencontre retour, elle sera sifflée par un trio d’arbitrage kenyan conduit par Davies Ogenche Omwenko assisté par Gilbert Cheruiyot et Joshua Achila.

Il y a lieu de signaler que l’ensemble des matches des quarts de finale de la Coupe de la CAF ont été disputés vendredi et samedi, soldés d’ailleurs sur des scores étriqués. Tout comme le FUS, les Algérois du Mouloudia ont disposé, dans l’autre derby maghrébin, des Tunisois du Club Africain par 1 à 0, au moment où les Sud-Africains de Super Sport United ont été accroché par les Zambiens de Zesco United (0-0). Quant à l’équipe soudanaise d’El Hilal, elle s’est inclinée dans ses bases devant les les Congolais (RDC) du Tout Puissant Mazembe sur la marque de 2 à 1.

A rappeler que les matches des demi-finales aller et retour de la C2 continentale sont prévus respectivement les 29 septembre et 20 octobre, tandis que la finale, disputée en deux manches, est programmée pour les 17 et 24 novembre.