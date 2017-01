​Le Cameroun au forceps

Paolo Duarte, sélectionneur portugais du Burkina Faso: "Ce fut un match difficile qui normalement se décide sur des détails. Chaque coup de pied arrêté de la Tunisie était dangereux. J'ai senti que mon équipe a joué un football d'un niveau énorme. C'est une équipe capable de donner un spectacle fantastique. J'ai loué la maison pendant trois ans et demi (ndlr: entre ses deux contrats au Burkina Faso, 2007-2012, et depuis 2016). Aujourd'hui la qualité, la confiance sont là. Quand on sert le football, tout le monde sort gagnant. Je suis content de la présence de nombreux Burkinabés qui nous ont aidés à gagner ce match. On ne peut pas savoir quel sera l'avenir, seul Dieu le sait. On rêve de faire mieux qu'en 2013 (ndlr: le Burkina battu en finale). Ce ne sera pas facile. L'important c'est que les joueurs ne perdent pas leur humilité. N'oubliez pas que la Tunisie a eu un jour de repos en moins que nous. J'ai senti que la Tunisie était costaude derrière, mais un peu lente".



Henri Kasperczak, sélectionneur franco-polonais de la Tunisie: "Le Burkina a mieux mérité, il a gagné. L'équipe tunisienne n'a pas démontré ses qualités, je suis d'accord. Nous n'avons pas fourni notre prestation habituelle. On n'a pas retrouvé cette rage de vaincre. On était un peu fatigué. La fraîcheur physique n'était pas au point. On n'a pas joué assez vite toutes les actions offensives. Les changements dans l'équipe burkinabée ont été une grande réussite, avec un joueur qui entre et qui fait la différence (ndr: Bancé). C'est ça qui fait le résultat. A 0-0 on a eu l'espoir de faire la différence, mais nous avons pris un but sur un coup de pied arrêté. La réaction de Khazri? Un joueur sort, parfois il est énervé, ça arrive partout. Je suis déçu comme tous les joueurs de cette élimination, que nous pouvions peut-être éviter"



Benjamin Moukandjo (attaquant du Cameroun, au micro de BeIN Sports): "C'est énorme d'autant plus que personne ne nous attendait là. Il y a que nous qui avons cru en nous. Le coach a fait un boulot extraordinaire. On savoure, on prend du plaisir. C'est la récompense d'un groupe qui a montré des valeurs. On est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Avant la séance de tirs au but, le coach nous a dit qu'on avait déjà réussi notre match, parce que face à une équipe comme le Sénégal se retrouver jusque-là c'est quelque chose. Les dieux du football ont été avec nous".



Hugo Broos (sélectionneur du Cameroun, sur BeIN Sports): "On n'était pas attendu. Aujourd'hui on a joué contre une équipe forte, mais quand tu vois la volonté de notre équipe, la combativité, alors on mérite vraiment de gagner ce match. Aujourd'hui on a passé un cap. Il y en a encore deux".



Fabrice Ondoa (le gardien camerounais, sur BeIN Sports): "Pour faire face à Sadio Mané (aux tirs au but), j'ai parlé avec l'entraîneur des gardiens. Ce genre de joueurs a un talent rare. Il ne faut pas montrer que tu connais le côté où il va tirer. Il fallait attendre jusqu'au dernier moment pour lancer la détente et essayer d'enlever le ballon. Il faut de la qualité dans le foot mais le courage, la détermination, la foi prouvent qu'on peut arriver très loin. On l'a

démontré".