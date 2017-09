​Le CHAN 2018 retiré au Kenya : Le Maroc en bonne place pour abriter l’évènement

Sous la présidence de M. Ahmad , président de la Confédération africaine de football, le Comité exécutif de la CAF s'est réuni le samedi 23 septembre à Accra au Ghana.

Le Comité a délibéré sur la vingtaine de points inscrits à l'ordre du jour avec des décisions majeures.



- Championnat d'Afrique des Nations Total (CHAN) 2018

A une écrasante majorité des membres présents, il a été décidé du retrait de la compétition au Kenya au regard des retards accumulés et de différents rapports des missions d'inspection conduites dans le pays, dont la dernière s'est déroulée du 11 au 17 septembre 2017.

Instruction a été donnée au secrétaire général de la CAF, d'ouvrir immédiatement un appel à candidature pour un nouveau pays hôte. La date limite de recevabilité des candidatures est de sept jours à compter du dimanche 24 septembre. L'identité du pays hôte sera dévoilée dans un délai de 15 jours maximum à compter de l'ouverture de l'appel à candidatures.



- Coupe d'Afrique des Nations Total, Cameroun 2019

Une réunion de la Commission d'organisation sera convoquée dans les plus brefs délais, afin d'élaborer les termes de référence de l'appel d'offres à ouvrir, pour la sélection d'un cabinet d'audit chargé d'effectuer les missions d'inspection des infrastructures devant abriter le tournoi.



- Coupe d'Afrique des Nations féminine Total, Ghana 2018

Le format et le calendrier des éliminatoires ont été approuvés, et le tirage au sort effectué. Une première mission d'inspection doit être conduite au Ghana avant la fin de l'année 2017.

Faute de candidatures soumises dans les délais, il a été décidé par le Comité exécutif de rouvrir les candidatures pour la CAN féminine Total 2020



- Coupe d'Afrique des Nations U23 Total 2019

Suite au retrait de la Zambie, comme pays hôte du tournoi, un nouvel appel à candidatures a été ouvert du 26 juillet au 31 août 2017.

L'Egypte a été désignée pays hôte car étant le seul pays à avoir fourni un dossier complet dans les délais.



- Compétitions interclubs

Le Comité exécutif a décidé du report à une session ultérieure de l'examen des scenarios pour le passage des compétitions interclubs de la période février - novembre à celle de août - mai.

Il s'agit de permettre d'abord à la Commission des compétitions interclubs, désormais entièrement constituée, de se prononcer sur le dossier, avant son examen par le Comité exécutif.



- Coupe du monde de la FIFA2026

Le Comité exécutif accueille favorablement la candidature du Maroc, et est fier qu'un pays africain puisse postuler à l'organisation de la Coupe du monde 2026, la première qui se disputera avec 48 équipes.



- Symposium sur le football féminin

Une Commission d'organisation, devant travailler à la réussite de l'événement prévu au Maroc au 1er trimestre 2018, est mise sur pied et composée comme suit :

1- Isha Johansen (Sierra Leone)

2- Lydia Nsekera (Burundi)

3- Nawal El Moutawakel (Maroc)

4- Meskerem Tadesse (Ethiopie)

5- Patricia Rajearison (Madagascar)

6- Alhaja Ayo Omidiran (Nigeria)