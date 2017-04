​La promotion de la lecture à l'ère de la révolution numériqu

L'Unesco célèbre la Journée mondiale

du livre et du droit d’auteur, un événement

rendant hommage à l’acte de la lecture.



Coïncidant avec une date significative pour la littérature mondiale (23 avril) car marquant la disparition ou la naissance de célèbres écrivains tels que Cervantès, Shakespeare ou encore Nabokov, cette célébration souligne tout l’intérêt de la lecture des livres à l’ère de la spectaculaire révolution digitale.

La lecture est bénéfique à plus d’un titre, car non seulement elle favorise l’amélioration du style et de la langue, l’élargissement des horizons de tout un chacun et la réflexion critique, elle permet également d’apprendre à ne pas rejeter autrui. D’ailleurs, cette journée a été consacrée cette année aux personnes aveugles ou souffrant d’une déficience visuelle, dans un souci de promouvoir une société de savoir inclusive, pluraliste et équitable. L’écrivain marocain d’expression française, Moha Souag, abonde dans ce sens, en considérant que la lecture permet d'entrer en contact avec autrui.

"C'est ce qu'on appelle généralement la formation d'un début d’empathie, d’ouverture vers les autres", indique-t-il dans une déclaration à la MAP. M. Souag distingue deux dimensions de l’acte de lecture, à savoir celle fonctionnelle, par laquelle la lecture est un moyen de se remettre en question et d'être en contact avec différents modes de pensée, et celle du plaisir personnel, où la lecture permet de "rêver et d'imaginer des mondes qu'il serait impossible de connaître en une seule vie".

«La lecture n'est pas un domaine isolé, car elle fait partie de tout un ensemble (culture et production intellectuelle d’un peuple, génie d'une civilisation) et permet à tout peuple d'exister pour lui-même et pour les autres peuples», souligne l’écrivain doublement lauréat du Prix Grand Atlas (2008, 2014). Il relève, dans ce sens, l'existence de plusieurs rapports indéfectibles entre la lecture, le théâtre, le cinéma, la musique et les arts plastiques, estimant qu’"un peuple qui ne lit pas, ne réfléchit pas". A cet effet, Moha Souag met un accent particulier sur l’importance de la formation des enseignants afin d’améliorer le rapport qu'entretiennent les citoyens, notamment les jeunes, avec le livre, tout en jugeant que l'école est "le seul moyen de faire aimer la lecture aux enfants".

La consécration de ce rôle clé de l’école pour la promotion de la lecture échoit à tous et nécessite un effort de coordination entre les différentes parties prenantes, y compris l’Etat et la société civile. Un exemple de cet engagement est incarné par l'Association Ecole 21 (pour l’école du 21ème siècle) dont l’action est destinée au soutien à la réussite scolaire et éducative par l’entremise de la création de bibliothèques scolaires dans l’objectif d’encourager les enfants et les jeunes à aimer la lecture. Œuvrant dans une perspective de codéveloppement humain, l’association a signé en 2011 une convention de partenariat avec le Comité provincial pour le développement humain de la province d’El Jadida, l’Association provinciale des affaires culturelles et la Délégation provinciale du ministère de l’Education nationale.