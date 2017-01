​La première FINTECH marocaine atteint sa vitesse de croisière

NAPS, premier établissement financier non-bancaire agréé par Bank A Maghrib, membre principal de Mastercard International, membre associé de Visa Inc., et filiale de M2M Group, annonce sa stratégie de lancement et dresse le bilan des investissements et des avancées réalisées pour mettre en place une structure solide.

Dès juillet 2012, date de publication de son agrément au Bulletin officiel pour opérer en tant que «société de financement spécialisée dans la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement utilisant un support électronique ou leur gestion», NAPS a lancé tous les chantiers pour mettre en place les structures de gestion, d’exploitation et de gouvernance et réaliser un programme d’investissement de 120 millions de dirhams dont plus de la moitié ont été déjà engagés, lui permettant de mener pleinement ses activités au sein d’une stratégie nationale résolument engagée vers la libéralisation et la digitalisation du marché des paiements électroniques, et en conformité avec les standards internationaux les plus exigeants en termes de performance et de sécurité.

Dès 2015, date de l’agrément octroyé par Bank Al Maghrib aux trois nouveaux acteurs pour exercer l’activité de switching et de compensation, NAPS a initié les démarches requises pour être interconnecté au réseau monétique national. Aujourd’hui, ce processus a été achevé avec succès.

Les plateformes technologiques s’apprêtent à accueillir les volumes de transactions et les traitements issus des moyens et des canaux de paiement électronique. Un pilote prévu en deux phases se déroule sur les trois premiers mois de l'année. Une première phase portant sur les activités monétiques «usuelles». La deuxième phase est consacrée aux activités monétiques «novatrices» qui regroupent les applications et services exclusifs de NAPS destinés à transformer l'usage des moyens de paiement électronique et à réinventer les valeurs de l'utilité, de la transparence et de la convivialité à travers tous les aspects de la vie quotidienne, partout et pour tous.

Conçue au sein des prérogatives de l'agrément obtenu en 2013, la stratégie «Acquisition» de NAPS bénéficiera rapidement d’un développement optimal accéléré. Les activités «Emission» gagneront en agilité, à travers les facilités liées aux comptes de paiement, prévues par les circulaires 6/W/16 et 7/W/16 publiées par Bank Al Maghrib en juin 2016, actuellement au niveau du SGG en attente de leur publication au Bulletin officiel.