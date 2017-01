​La nouvelle saison de “Prison Break” arrive en mars 2017

C’est la série la plus attendue de 2017 pour certains… La cinquième saison de «Prison Break» devrait être lancée en mars outre-Atlantique. C’est du moins ce que l’on en déduit au regard du message posté sur Instagram par Dominic Purcell, qui incarne Lincoln Burrows. «#Prison break mars 2017 », a-t-il simplement écrit sans donner davantage de précisions.

Dans cette saison 5 de « Prison Break » nous retrouverons les personnages des saisons précédentes : Michael Scofield (Wentworth Miller), Lincoln Burrows (Dominic Purcell), Sucre (Amaury Nolasco), C Notes (Rockmond Dunbar), T-Bag (Robert Knepper) ou Sarah Tancredi (Sarah Wayne-Callies). Tous les personnages vont à nouveau unir leurs forces pour, cette fois, sortir Michael Scoffield de prison... Eh oui, ce dernier n'est pas mort électrocuté ! Lincoln découvre que son frère est emprisonné au Yémen. Il va donc retrouver Sarah, qui élève aujourd'hui l'enfant de Michael avec son nouveau mari.

Lincoln s'envole pour le Yémen avec un seul but en tête : faire évader son frère. Rappelons enfin que dix épisodes sont prévus pour cette cinquième saison de « Prison Break » Certains d’entre eux ont été tournés au Maroc, notamment à Casablanca, Rabat et Ouarzazate.