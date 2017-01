​La lettre de Driss Lachguar à Susana Diaz : Ahmed Ould Daddah répond favorablement à l’invitation du Premier secrétaire de l’USFP

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a adressé une lettre au leader des socialistes espagnols dans la région d’Andalousie (PSOE-A) et présidente du gouvernement régional, Susana Diaz.

Dans cette lettre, le dirigeant socialiste a salué l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par Susana Diaz après que celle-ci a présidé la séance de clôture de la réunion de la Commission de la méditerranée au sein de l’Internationale socialiste, tenue les 8 et 9 décembre 2016 à Malaga.

Cet accueil atteste, selon Driss Lachguar, de la profondeur des relations d’amitié unissant les deux partis socialistes.

Le Premier secrétaire de l’USFP a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction de la convergence de points de vue entre les deux parties, ce qui les encourage à aller de l’avant pour renforcer la coopération bilatérale entre les socialistes marocains et andalous.

Dans ce sens, Driss Lachguar a répondu favorablement à une proposition de la dirigeante des socialistes andalous, tout en affirmant dans sa lettre que l’USFP est prêt à œuvrer à la préparation d’une convention de partenariat entre les deux partis et à entamer la préparation de la réunion mixte à Séville au début du prochain printemps.

Par ailleurs, le dirigeant du parti mauritanien du Rassemblement des forces pour la démocratie, Ahmed Ould Daddah, a accepté dans une conversation téléphonique avec Driss Lachguar l’invitation de celui-ci de rendre visite au Maroc, tout en exprimant son souhait de l’effectuer au cours du mois de janvier.

Il convient de rappeler que le dirigeant socialiste avait adressé il y a quelques jours une lettre à Ould Daddah. «Vous ressentez, sans aucun doute, la gravité de la situation qui prévaut dans notre région, depuis notre dernière rencontre à Nouakchott. Vous êtes également conscient de la nature des défis et des enjeux qui concernent nos deux pays et nos deux partis et dont nous avons discuté certains d’entre eux lors de notre dernière réunion au Comité Méditerranée de l'Internationale Socialiste à Malaga », lit-on dans la missive de Driss Lachguar. Et d’ajouter :«J’estime que nous sommes aujourd’hui appelés à renouveler notre rencontre afin d’évaluer notre bilan de coopération. Je suis honoré de vous adresser une invitation à nous rendre visite, à la tête d’une délégation de votre parti, afin de poursuivre les consultations et renfoncer le travail commun. Et ce pour l’intérêt de nos deux peuples et le bien de nos deux pays ».