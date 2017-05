​La Bourse de Casablanca termine la semaine en repli

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi dans le rouge, plombée principalement par le l’indice du bâtiment, qui écope de la plus deuxième plus forte baisse sectorielle du Masi (-1,94%), après la Sylviculture et papier (-2,98%).

Après un début de séance quasi-stable, la Place boursière casablancaise emprunte une trajectoire baissière, tirée vers le bas également par les secteurs de l’agroalimentaire (-0,90%) et des télécoms (-0,43%) ainsi que les immobilières (-0,41%), rapporte la MAP. A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, abandonne 0,31% à 11.683,62 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, recule de 0,35% à 9.551,59 points.

Le trend est entériné par l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui cède 0,62% à 10.982,50 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en régression de 0,37% se situe à 9.951,70 points. Dans la foulée, le volume global quotidien des échanges de titres avoisine 99,27 millions de dirhams (MDH), entièrement réalisé sur le marché central, et dominé par les transactions portant sur les valeurs: Ciments du Maroc (20,83 MDH), LafargeHolcim Maroc (19,89 MDH) et Attijariwafa bank (19,31 MDH). Pour sa part, la capitalisation boursière se chiffre à près de 588,72 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Lydec (+8,17% à 649 DH), Eqdom (+2,80% pc à 1.100 DH), Disway (+2,56% à 380 DH), Saham Assurance (+2,55% à 1.287 DH) et Jet Contractors (+2,53% à 142 DH). Les plus fortes baisses ont été accusées par Cartier Saada (-3,77% à 22,99 DH), Promopharm S.A (-3,05% pc à 1.271 DH), Med Paper (-2,98% à 30,95 DH), LafargeHolcim Maroc (-2,58% à 2.075 DH) et IB Maroc.Com (-2,17% à 90 DH).