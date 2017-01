​La Bourse de Casablanca progresse de +0,72% en fin de séance

La Bourse de Casablanca a clôturé la dernière séance de l'année sur une note positive, son indice global Masi prenant 0,72%, ce qui porte sa performance annuelle à +30,46%. Après avoir évolué en territoire négatif pratiquement toute la journée, la place boursière casablancaise a réussi à inverser la tendance peu avant la clôture, confortée par les principales Blue-chips. Dans la foulée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, gagne 83,73 points à 11.644,22 points, à la clôture d’une année marquée par des avancées majeures, annonçant une évolution structurante du marché boursier marocain et des acteurs qui y opèrent.

De même, rapporte la MAP, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’apprécie de 0,77% à 9.547,25 points, plaçant sa variation year-to-date (YTD) à 31,59%. Le trend est corroboré par l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui se hisse de 1,07% à 10.717,49 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid, en avancement de 0,82%, termine à 9.931,23 points, soit une performance de +44,36% et de +32,74% respectivement, depuis le début de l'année. Sur les 23 secteurs représentés à la cote casablancaise, 16 ont terminé la séance dans le vert, avec une hausse comprise entre +3,85% pour l’indice des services aux collectivités et +0,01% pour celui des sociétés de financement, avec une distinction de certains secteurs phares du Masi.

En parallèle neuf secteurs ont clôturé en berne, entre autres, la chimie (-4,27%) et les télécoms (-1,39%). A la cloche finale, le volume global quotidien des échanges de titres a dépassé 393,01 millions de dirhams, entièrement réalisé sur le marché central, tandis que la capitalisation boursière de la Place en élargissement de 0,68% a atteint plus de 583,38 milliards de dirhams. Les plus fortes hausses ont été l’apanage de Auto Nejma (+5,56% à 1.900 DH), Wafa Assurance (+4,49% à 4.650 DH), Lydec (+3,85% à 540 DH), Total Maroc (+3,75% à 1.245 DH) et Oulmès (+3,57% à 1.450 DH).

Les plus fortes baisses ont touché IB Maroc.Com (-6% à 94 DH), M2M Group (-5,98% à 310,25 DH), Saham Assurance (-5,33% à 1.155 DH), Med Paper (-5,08% à 25,25 DH) et Snep (-4,94% à

163,50 DH).