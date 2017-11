​La BERD soutient les PME au Maroc, en Tunisie et en Egypte

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soutient les petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc, en Tunisie et en Egypte, en injectant 15 millions d'euros dans le fonds Mediterrania Capital III de la société régionale de capital-investissement Mediterrania Capital Partners.

La contribution de la banque européenne à ce troisième fonds de cette société régionale, présente sur le marché marocain, pourrait s'élever à 35 millions d'euros, a indiqué mardi un communiqué publié par la BERD.

Mediterrania Capital Partners ambitionne de lever 250 millions d’euros afin d’investir dans des PME en phase d'expansion, basées essentiellement au Maroc, en Tunisie et en Egypte.

Outre l’Afrique du Nord où la société concentre ses interventions, Mediterrania Capital III s’intéresse aussi à l’Afrique subsaharienne. En effet, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun sont parmi les marchés cibles. Le Maroc reste, néanmoins, un marché privilégié pour la société.

Le fondateur et PDG de Mediterrania Capital Partners Albert Alsina s’est félicité de l’appui apporté par la BERD, alors que le président de cette banque européenne Suma Chakrabarti a souligné l’importance des investissements mobilisés pour aider les entreprises à prospérer, à promouvoir l'innovation et à améliorer la qualité de vie.

En septembre, la BERD a octroyé à la succursale marocaine de la banque espagnole CaixaBank-Maroc (CBM) un prêt de 217 millions de dirhams (environ 20 millions d’euros) pour promouvoir le financement en monnaie locale des PME au Maroc.

L’accès au financement pour les PME constitue l’une des priorités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.