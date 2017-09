​L’aventure africaine se poursuit pour le WAC et le FUS

Le WAC et le FUS sont parvenus, en cette fin de semaine, à s’en tirer à bon compte après avoir décroché leurs billets pour les demi-finales respectives de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, tour qu’ils ont atteint d’ailleurs lors de la précédente édition. Une qualification bien loin d’être une mince affaire pour les deux clubs marocains qui ont dû avoir les nerfs solides avant de prendre le meilleur, grâce à la terrible épreuve des tirs au but, sur de sacrés clients du football continental, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Tunisiens du CS.Sfaxien.

Pour le Wydad, comme précité, ce n’était pas gagné d’avance devant le tenant du titre qui se targue de n’avoir jamais perdu aucun match de C1 cette saison en déplacement. L’équipe sud-africaine s’était rendue à Rabat avec l’avantage d’un but de l’aller, retard que les Casablancais, poussés par leur public qui s’était rendu samedi au complexe Moulay Abdellah, ont pu remonter à la 26ème minute suite à une réalisation de Salaheddine Saïdi.

Une ouverture de score qui a fait beaucoup de bien pour les partenaires d’Ismail Haddad qui n’ont pas lâché prise, se créant d’autres réelles occasions non concrétisées. Le match aurait pu être tué dès le first half ; un scénario qui n’a pas pris forme pour que les Sud-Africains se montrent beaucoup plus dangereux au cours de la seconde période, s’offrant deux opportunités fort heureusement manquées.

A la séance des penalties, les Wydadis même s’ils ont raté le premier tir se sont appliqués sur les autres pour s’imposer en fin de compte sur le score de 3 à 2 et se qualifier aux demi-finales pour affronter la formation algérienne de l’USM d’Alger vainqueur de son homologue mozambicaine de Ferroviario De Beira. Sachant que l’autre rencontre du dernier carré mettra aux prises les Egyptiens d’Al Ahly, tombeurs à Radès, de l’Espérance de Tunis (2-1) contre le vainqueur du match Etoile du Sahel contre Ahly Tripoli programmé hier.

A l’issue de ce match WAC-Mamelodi Sundowns, l’entraîneur du Wydad, Houcine Ammouta, a fait savoir que le match s’est joué en deux actes qu’il fallait bien négocier. Et d’ajouter que ses poulains avaient la possibilité d’inscrire plus d’un but à la première mi-temps mais ils étaient surtout préoccupés par le souci de ne pas en encaisser, tenant à saluer leur prestation livrée tout au long de la partie.

Contrairement à la rencontre du complexe Moulay Abdellah où il y avait de l’engagement, celle du stade Taeb Mhiri entre le CSS Sfaxien et le FUS, comptant pour les quarts de finale retour de la Coupe de la CAF a été marquée par la vigilance. A tel point que les deux protagonistes donnaient l’impression de refuser de faire le jeu, surtout après que les Tunisiens ont réussi à revenir à la marque (1-0 à l’aller pour le FUS) sur un penalty transformé par Karim El Aouadhi à la 23ème minute.

Le départage s’est fait donc après recours aux tirs au but, épreuve où les Fussistes étaient bien meilleurs que leurs adversaires, scellant le sort de cette confrontation par un 5-4 et une place en demi-finale pour hériter à ce stade de la compétition des Congolais du Tout Puissant Mazembe.

Pour l’entraîneur du FUS, Walid Regragui, il a indiqué que «ce fut un match difficile mais le facteur chance a été de notre côté. Je tiens à féliciter mes joueurs pour ce résultat puisque ce n’est pas facile de ramener une qualification depuis la Tunisie, d’autant plus devant une formation comme Sfax».