​L'apport de l’hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs au développement du tourisme durable

L’hôtellerie de plein air et les parcs de loisirs et leur apport à la diversification de l’offre touristique et au développement du tourisme durable ont été au cœur d'un débat tenu, samedi à Agadir, en présence de décideurs locaux, et de professionnels et experts marocains et étrangers.

Initiée avec le soutien de nombre d’instances régionales, cette rencontre a été l’occasion de mettre en valeur l’importance de la consolidation du positionnement de la première station balnéaire nationale, notamment par la création d’une offre d’animation à travers des parcs d’attraction et de loisirs, rapporte la MAP.

La société "Agadir land", à l’initiative de l’évènement, a présenté à cette occasion son projet de parc d’attraction baptisé du même nom. Prévu sur une plaine avec vue sur la baie d’Agadir, ce projet sera édifié en quatre phases dans un délai de 48 mois, avec un investissement total de 322 millions de dirhams, a précisé le porteur du projet, Abdelaziz Houays.

Au cours d’un point de presse, il a expliqué que le parc comportera plusieurs attractions, dont un aqua-parc, un dolphinarium, un labyrinthe, un cinéma 7D, un karting suspendu, des manèges, outre un téléphérique.

Dédié aux habitants de la ville, ainsi qu’aux touristes nationaux et étrangers, le projet prend en compte notamment les contraintes liées à la mobilité des personnes à besoins spécifiques, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur du projet, Abdelilah Islami, a souligné que le parc "s’inscrit dans le cadre du tourisme durable et responsable avec respect de l’environnement en matière de traitement des eaux, énergie solaire, ramassage des ordures". Agadir Land sera réalisé dans le respect des normes en matière d’hôtellerie de plein air, a-t-il en outre précisé.

Selon un communiqué des organisateurs de l’évènement, l’hôtellerie de plein air est un secteur économique de l'hébergement touristique qui concerne l'activité de camping-caravaning et de parc résidentiel de loisirs (PRL), aménagé plus spécifiquement pour les habitats de types tentes, caravanes, maisons mobiles ou habitats légers de loisirs. Selon M. Islami, le parc +Agadir Land+ répondra aux standards de la certification Haute qualité environnementale (HQR).

Une visite a été, par ailleurs, organisée au chantier du projet qui contribuera, selon ses promoteurs, à renforcer l’image et l’attractivité de la destination Agadir.