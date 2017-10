​L’Istiqlal appelle le HCR à entamer le recensement des résidents des camps de Tindouf

Le parti de l’Istiqlal a clôturé samedi soir à Rabat les travaux de son 17ème congrès général par l’adoption d’une déclaration finale avant l’élection du nouveau secrétaire général et des membres de son comité exécutif.

Dans leur déclaration finale adoptée lors de la séance de clôture, les participants ont affirmé que «la véritable démocratie dépend de l’existence de véritables partis et institutions constitutionnels».

Pour les congressistes, «on ne peut parler de développement sans une véritable démocratie et en l’absence de partis et institutions constitutionnels véritables».

Le parti a, par ailleurs, plaidé pour l’approfondissement du processus des réformes politiques dans le Royaume à travers une révision constitutionnelle en vue de combler les lacunes et d’identifier de nouveaux besoins.

Concernant le conflit artificiel autour de la question du Sahara, il a réitéré sa mobilisation constante derrière S.M le Roi Mohammed VI pour défendre la cause première de la nation.

Il a également considéré que le Plan d’autonomie proposé par le Maroc est la meilleure solution pour résoudre ce dossier.

Le congrès a salué les projets de développement réalisés dans les provinces du Sud, se félicitant de l’implication personnelle du Souverain dans la concrétisation de ces projets.

Les participants se sont félicités en outre de l’accélération du rythme de construction d’infrastructures dans ces provinces, appelant au parachèvement des chantiers restants.

La déclaration finale a condamné, par ailleurs, le détournement par la direction du Polisario de l’aide humanitaire internationale destinée aux Sahraouis vivant dans les camps de Tindouf.

Le parti a, dans ce sens, appelé le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés à entamer un recensement de la population vivant dans ces camps, insistant sur le fait que les élus restent les seuls et les véritables représentants de la population sahraouie.

Par ailleurs, les congressistes ont exprimé leur totale solidarité avec les habitants d’Al Hoceima, estimant que les événements survenus dans cette ville sont l’expression de revendications sociales.

Sur un autre registre, le parti a insisté sur la lutte contre toutes les formes d’intégrisme qu’il considère comme étranger à l’islam, appelant à se pencher sur les causes de ce phénomène.