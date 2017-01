​Irrégularités statutaires et financières au sein de la Fondation Esprit de Fès

On tire la sonnette d’alarme à Fès. Les membres du Bureau et du Conseil d’administration de la Fondation Esprit de Fès lancent un appel pour sauver le Festival de Fès des musiques sacrées du monde et son forum. Ils remettent en question la gouvernance actuelle de la Fondation Esprit de Fès qui fait preuve d’une incompétence pour diriger un tel événement culturel. Selon eux, le Festival, devenu depuis sa création en 1994 un patrimoine immatériel reconnu mondialement et vecteur de communication culturelle, connaît actuellement une crise sans précédent. L’édition 2016 en est la preuve.

Par voie de communiqué, les membres du Bureau indiquent qu’ils ont essayé d’apporter dans le cadre légal des instances de la Fondation les solutions nécessaires pour lutter contre les dérives qu’a connues le Festival au cours des trois dernières éditions. Et d’expliquer que le nombre de visiteurs étrangers a par conséquent connu une très forte réduction, sans évoquer le nombre de plaintes des déçus par les programmations déficientes des trois années précédentes sans rapport avec la thématique de ce Festival basée sur la spiritualité et le sacré.

Ils n’y vont pas par quatre chemins, puisque le président est leur cible. «Le président agit à sa guise à l’insu des membres du Bureau et en dépit des décisions du Conseil d’administration et des statuts de la Fondation. La gestion de cette dernière accuse des irrégularités tant statutaires que financières», accusent-ils, apportant la preuve du rapport financier de Price Water House relatif à l’année 2015 qui fait ressortir un report du déficit financier de la Fondation de la somme de 6.149.697 DH. Voilà un dossier qui prévoit certainement d’autres retentissements.