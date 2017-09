​Insolite . La casquette de Trump

Un juge canadien a été suspendu sans solde 30 jours pour avoir porté au tribunal la casquette rouge arborant le slogan de campagne de Donald Trump au lendemain de l'élection américaine.

Cette sanction concernant le juge Bernd Zabel, 69 ans, est doublée d'un blâme à son dossier pour avoir "violé les normes de conduite de la justice".

La décision a été rendue publique par un comité disciplinaire de la magistrature de la province de l'Ontario convoqué le mois dernier pour examiner les sanctions possibles à l'encontre du juge.

Le juge Zabel avait reconnu avoir commis une erreur de jugement en portant au lendemain de l'élection présidentielle américaine la célèbre casquette rouge frappée du slogan "Make America great again" (Rendre à l'Amérique sa grandeur).

Le Conseil de la magistrature de l'Ontario avait reçu un nombre record de plaintes remettant en cause l'impartialité du juge.

Face à la controverse, il avait expliqué avoir voulu faire une blague "pour marquer un moment historique", mais qu'il n'avait jamais eu pour autant l'intention d'endosser une quelconque position politique.

Le juge Zabel était passible d'être rayé à vie des effectifs de la magistrature. Tout en jugeant sa conduite "aberrante et inexplicable", le Conseil de la magistrature a exclu de le rayer de ses rangs en invoquant son excellente réputation auprès de ses pairs, ses longues années de service et un passé "impeccable".