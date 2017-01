​Hervé Renard : Rien n’est encore joué

A l’issue du match Maroc-Togo, le sélectionneur national, Hervé Renard, a fait savoir dans une déclaration rapportée par l’AFP qu’"en termes de qualité de jeu, le premier match (contre la RDC) a été meilleur, sauf qu’aujourd’hui nous avons pu marquer à trois reprises. Au début du match, on s’est mis dans une situation plus délicate en encaissant très tôt un but inutile. Heureusement que les joueurs étaient forts psychologiquement, sont restés concentrés et ont pu revenir dans le match. Rien n’est encore joué et le prochain match contre la Côte d’Ivoire sera le plus important et le plus dur du 1er tour. C’est une finale. Nous devrons être très solides et batailler ferme pour décrocher notre qualification. Il va aussi falloir apporter plus de rigueur au groupe.

En tout cas, toutes les équipes sont toujours en lice pour la qualification au tour suivant et il n’y a que deux tickets à prendre. Nous ferons le compte à la fin et ce sera donc à nous de faire le jeu et de mériter notre qualification’’.