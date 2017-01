​Hayatou candidat à un 8ème mandat à la tête de la CAF

Le Camerounais Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football (CAF) depuis 1988, est candidat à un 8è mandat, pour la période 2017-2021, a annoncé vendredi à Libreville, l'instance africaine du football.

L'annonce de la candidature d'Hayatou intervient à la veille du lancement de la Coupe d'Afrique des nations 2017 organisée au Gabon (14 janvier-05 février).

Agé de 70 ans, Hayatou aura comme seul rival pour cette élection, prévue le 16 mars, le président de la Fédération malgache Ahmad. La CAF a changé ses statuts en septembre 2016 et le nombre maximum de mandats à la tête de l'instance sera désormais limité à trois. Mais cette mesure ne prend effet qu'à partir de l'élection de 2017 et n'empêche pas Issa Hayatou de se présenter à sa propre succession.

Hayatou avait assuré l'intérim à la présidence de la Fédération internationale (Fifa) d'octobre 2015 à février 2016, après la suspension du président déchu Joseph Blatter et jusqu'à l'élection de Gianni Infantino.