​Hausse du résultat net d’Atlanta

Sur les six premiers mois de 2017, la Compagnie d'assurances et de réassurance, Atlanta, affiche un résultat net consolidé en hausse de 37,6% à 191 millions de dirhams (MDH), a annoncé, vendredi à Casablanca, le senior management de la société.

Dans un secteur en constante évolution, Atlanta réalise une "excellente performance" semestrielle qui confirme la croissance enregistrée au cours des dernières années, s’est félicité le top management de la compagnie, lors de la présentation des résultats de l’assureur coté en bourse à fin juin 2017.

Suivant la même tendance, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2,37 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 11,3% par rapport à la première moitié de 2016.

En social, le CA d'Atlanta ressort en bonification de 14,9% à 1,27 MMDH, intégrant une croissance de 6,9% du CA Non Vie à près de 1,05 MMDH et une forte hausse de 74,6% du CA Vie à 229 MDH, indique la même source.

Pour leur part, les charges d’exploitation progressent de +7,5%, avec une hausse de +10,1% des frais généraux et de +5% des commissions, tandis que le ratio d’exploitation diminue de -2,3% pour se situer à 24,2%, a-t-elle relevé.

S’agissant du ratio combiné, il est maitrisé grâce à une sinistralité stable issue d’une politique de sélection des risques rigoureuse et d’une surveillance du portefeuille en continu, a-t-elle ajouté.

Au niveau opérationnel, le résultat technique de la filiale d’Holmarcom Group affiche une amélioration de 23,7% à 180 MDH, grâce à la maîtrise des ratios techniques et à l'amélioration du résultat financier. Ce dernier s’est hissé de +27,8%, dû notamment à l’amélioration du rendement du portefeuille actions. Dans ces conditions, le résultat net ressort en hausse de 12,6% à 153 MDH.

Depuis le début de l’année, le titre de l’assureur Atlanta, qui a rejoint la cote casablancaise en 2007, s’est apprécié de +18,33%, contre une progression de +14,79% en 2016 et un repli de -15,86% depuis 2014.