​Grohe AG certifiée pour son système de gestion d’énergie

La préservation de l’environnement et l’efficience énergétique sont d’une grande importance chez Grohe AG. Le fabricant de produits sanitaires continue de réduire son impact sur l’environnement, fort d’une expérience et d’une expertise de longue date, un engagement qui se reflète dans de nombreux prix et récompenses obtenus. Une des réalisations les plus récentes de la compagnie se manifeste par la mise en place d’un système de gestion d’énergie conforme à la norme ISO 50001 et par la certification par TÜV Nord en décembre.

«Notre système de gestion d’énergie est stratégiquement pertinent pour la réalisation de nos ambitieux objectifs. Parmi eux, figure une augmentation de 20% de notre efficience énergétique d’ici 2020 par rapport à l’année 2013. Nous avons récemment réalisé une augmentation de 12% et je suis confiant qu’avec l’engagement de tous les employés à l’application réussie du projet, nous parviendrons à atteindre l’objectif des 20% », a affirmé le PDG de GROHE AG Micheal Rauterkus dans un communiqué.

GROHE a enregistré d’excellents résultats lors de l’audit énergétique effectué pour la certification de son système de gestion d’énergie. Afin de se conformer à la norme ISO 50001, un système de gestion d’énergie doit documenter toutes les entrées d’énergies et les utilisations, ainsi que la consommation totale d’énergie de la compagnie. Les vérificateurs évaluent l’efficience énergétique actuelle en termes de fabrication et d’énergie dépensée durant l’ensemble des processus liés. Au-delà de l’obtention d’un simple aperçu de la situation lors de l’audit, un système certifié de gestion de l’énergie promeut aussi une amélioration systématique de l’efficience énergétique sur base continue. Toutes les mesures organisationnelles et techniques requises ont été mises en place et les processus existants améliorés à travers l’addition de fonctions spécifiques de gestion d’énergie. Des améliorations auront lieu à l’avenir sous l’impulsion de l’équipe chargée de l’énergie – constituée des directeurs de l’efficience énergétique dans toutes nos unités –impliqués d’ailleurs dans la mise en place du système. Ceci démontre que le système de la gestion de l’énergie couvre l’intégralité de la compagnie GROHE AG, des unités centrales aux usines présentes partout dans le monde.